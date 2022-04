Počilo v tunelu: priletel mu je v zadnji del (FOTO)

Ob 7.50 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči v tunelu Markovec. 28-letni voznik tovornega vozila je zaradi okvare obstal na desnem prometnem pasu hitre ceste v predoru in vklopil vse štiri smernike. Varnostni sistem je zaznal oviro ter omejitev hitrosti znižal na 60 km/h in vklopil utripajoče rumene luči na semaforjih. Minuto kasneje je po desnem prometnem pasu pripeljal 46-letni voznik tovornega vozila in zaradi prehitre vožnje trčil v zadnji del stoječega tovornega vozila.

Udeleženca sta sama poklicala zdravniško pomoč. Povzročitelj nesreče bo prejel plačilni nalog.