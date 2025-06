Počilo v Kromberku: uporabila nevarne predmete, oba moška poškodovana

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so bili v četrtek dopoldan obveščeni, da je v Kromberku prišlo do pretepa dveh moških, ki sta že dalj časa v medsebojnem sporu. V pretepu sta uporabila nevarne predmete in bila oba telesno poškodovana. Oba sta bila s kraja odpeljana v zdravniško oskrbo.