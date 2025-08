»Počilo« sredi Ljubljane, udeleženo troje osebnih vozil

Včeraj okoli 20. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, ki se je pred njim ustavilo kot zadnje v koloni vozil. Vozilo je odbilo naprej še v vozilo pred njim. Pri tem se je prvo udeleženi voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju pokazal 0.83 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled,« sporočajo s PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.