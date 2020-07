Počilo pri Škocjanu, štiri osebe poškodovane

Ob 14.33 sta na cesti Dobruška vas - Škocjan, v občini Škocjan, trčila kombi in osebno vozilo. V nesreči so se poškodovale štiri osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstveni dom Novo mesto so poškodovane na kraju oskrbeli.



Težje poškodovano osebo so na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto odpeljali reševalci, tri lažje poškodovane pa so v bolnišnico odpeljali gasilci PGD Škocjan.



Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policistom, odklopili akumulatorja na poškodovanih vozilih, zagotavljali požarno varovanje ter pomagali avtovleki, poroča Uprava za zaščito in reševanje.