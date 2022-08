Počilo pred okrepčevalnico

V gostinskem lokalu v središču Hrvatinov je včeraj ponoči močno počilo. Neznanec ali neznanci so pred Okrepčevalnico Koradin na Hrvatinih 65 zalučali močnejšo petardo, ta je razbila stekla okna in vrat, v času dogodka pa v lokalu ni bilo nikogar. »Ob 1.15 je nekdo v Hrvatinih pred lokal odvrgel pirotehnično sredstvo in tako poškodoval steklo na vratih in oknu. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje,« je potrdila tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. Po neuradnih podatkih naj bi policisti obravnavali poškodovanje tuje stvari, storilca pa se po kazenskem zakoniku kaznuje z zaporom od dveh do petih let. Škode naj bi bilo za okoli tri tisoč evrov. Nekajletna najemnica okrepčevalnice poškodovanja ni hotela komentirati.

Najemnica je imela pogodbo sklenjeno do konca meseca, a je zaradi včerajšnjega dogodka lokal predčasno zaprla.

Domačine moti hrup

Najemnica okrepčevalnice zadeve ni hotela komentirati. FOTO: Moni Černe

Pogovarjali smo se s Krajevno skupnostjo Hrvatini in potrdili so nam, da so krajani zaradi dogajanja v okrepčevalnici že dlje vznemirjeni. Želeli so, da najemnica preneha poslovati. Sogovorniki povedo, da jih je motil hrup. O dogajanju v okrepčevalnici in okolici naj bi bila obveščena tudi koprska policija, zato je tamkaj redno patruljirala. Že dlje se krajani namreč otepajo podobnih težav, pa ne samo po tamkajšnjih krčmah, tudi v središču naselja da se zbirajo sumljivi ljudje, ki vsak dan popivajo pred tamkajšnjo trgovino, nekaj korakov stran pa je poleg okrepčevalnice italijanski vrtec Delfino blu. Zaposleni in starši so zaradi združbe, ki tamkaj postopa in popiva, zaskrbljeni za dobrobit svojih otrok. Neuradno smo izvedeli še, da je imela najemnica pogodbo sklenjeno do konca meseca, a da je zaradi včerajšnjega dogodka lokal predčasno zaprla.