Huda prometna nesreča zaprla avtocesto, otrok je huje poškodovan (FOTO)

Danes malo pred osmo uro zjutraj se je na pomurski avtocesti Maribor – Pince, med Lipovci in Gančani v smeri Lendave, zgodila hujša prometna nesreča. Voznik kombiniranega vozila je namreč zapeljal z vozišča in trčil v bližnjo ograjo, štiri osebe so utrpele telesne poškodbe. Policisti so z opravljenim ogledom kraja ugotovili, da je voznik kombiniranega vozila, 25-letni državljan Romunije, zaradi neprilagojene hitrosti z vozilom zapeljal izven vozišča in trčil v ograjo.

Na kraju je bila nudena nujna medicinska pomoč štirim udeležencem. Odpeljani so bili tudi na pregled v Splošno bolnišnico Murska Sobota, so potrdili na Policijski upravi Murska Sobota. Po prvih ugotovitvah so se trije odrasli potniki lahko telesno poškodovali, huje je bil poškodovan otrok. Obveščena sta bila dežurna državni tožilec in preiskovalni sodnik. Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti bodo policisti zoper državljana Romunije podali kazensko ovadbo.

Zaradi ogleda in reševanja nesreče je bila pomurska avtocesta v smeri Lendave 50 minut popolnoma zaprta, dalj časa pa je bil zaprt le vozni pas.