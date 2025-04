Počilo na primorki, zamude že za uro in pol

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno proti Kopru. Nastal je zastoj med Logatcem in Postojno, zamuda je dolga približno uro in pol, navaja Prometnoinformacijski center.

Na gorenjski avtocesti je na izvozu Šmartno proti Kranju zaradi razlitega olja spolzko vozišče.

Zastoji so še na:

– ljubljanski južni in zahodni obvoznici, od Kosez in Centra proti razcepu Kozarje ter na primorski avtocesti proti Vrhniki;

– primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru;

– regionalni cesti skozi Postojno.