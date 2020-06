Počilo na primorki, policija sporočila prve podrobnosti

PU KP o nesreči

Danes ob 16.09 uri je bil OKC PU Koper obveščen o prometni nesreči, ki se je pripetila na avtocesti pred izvozom Senožeče za smer Koper. Po prvih ugotovitvah je 63-letni voznik tovornega vozila doma iz okolice Novega mesta vozil iz smeri Razdrtega proti Kopru po desnem smernem vozišču. Približno 200 m pred izvozom za Senožeče se mu je na prednji levi pnevmatiki odlepila tekalna površina, katera je odletela v vetrobransko steklo osebnega avtomobila, ki ga je v tem času po levem smernem vozišču peljala 23-letna voznica doma iz okolice Kopra. Slednja je posledično trčila izgubila nadzor nad vozilom in se prevrnila na streho. Prav tako je izgubil nadzor nad vozilom voznik tovornega vozila, ki je zapeljal v levo in prebil obe odbojni ograji med smernima voziščema. V vozilu 23-letnice je bila poškodovana 53-letnica doma iz okolice Kopra, ki je bila odpeljana v bolnico Izola. Po prvih ugotovitvah obstaja sum, da je voznica huje telesno poškodovana. Promet v obe smeri poteka po enem smernem vozišču, zaradi gostote prometa pa promet poteka upočasnjeno z občasnimi zastoji. Ko bo znana teža poškodb bodo policisti izvedli ustrezen ukrep zoper voznika tovornega vozila.



Odpadle dele ograje in pnevmatike sta v nadaljevanju prevozila še en osebni avtomobil in eno tovorno vozilo, v teh vozilih pa ni bil nihče telesno poškodovan.



Zastoji tudi drugje

- Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, 2 km, tovorna vozila na odstavnem pasu.

- Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, 6 km. Zaradi zastoja in kontrole prometa, predor občasno zapirajo proti Sloveniji.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.

Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Senožeče proti Kopru in proti Ljubljani. Promet v obe smeri poteka samo po odstavnem pasu, poroča prometno informacijski center.Proti Kopru je zastoj dolg 1,5 km, potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut. Proti Ljubljani je zastoj dolg 4 km, sega do razcepa Gabrk, potovalni čas se podaljša za skoraj eno uro.Obvoz za osebna vozila možen po vzporedni cesti med priključkoma Divača in Razdrto.