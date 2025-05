Počilo na območju Škofje Loke, udeležena štiri vozila in motorno kolo

V sredo nekaj čez 16. uro so policisti na območju Policijske postaje Škofja Loka v enem izmed naselij obravnavali prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena štiri vozila in eno motorno kolo.

Motorist telesno poškodovan

Po do sedaj zbranih podatkih je 18-letni voznik vozil iz smeri Gorenje vasi proti Škofji Loki in zaradi prekratke varnostne razdalje z avtomobilom trčil v motorista, ki je vozil pred njim. Motorista je po trku odbilo v avtomobil voznika pred njim, ki je stalo, in nato še na nasprotno smerno vozišče, kjer je prišlo do trka motorista še z enim avtomobilom. Motorist je bil lahko telesno poškodovan. Policisti za 18-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek.