Počilo na lokalni cesti, motorista so morali odpeljati (FOTO)

Danes ob 15.19 je na lokalni cesti Stara Nova vas (občina Križevci) – Bunčani (občina Veržej) prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila motorist in osebno vozilo. Poleg reševalcev in policistov so bili aktivirani tudi gasilci iz Ljutomera.

»Ob prihodu na kraj dogodka smo gasilci PGD Ljutomer prometno in požarno zavarovali mesto nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanega motorista, z absorbentom nevtralizirali iztekle motorne tekočine iz motorja ter pomagali policiji pri usmerjanju prometa.

Poškodovanega motorista so reševalci NMP Ljutomer prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Murska Sobota,« so sporočili iz PGD Ljutomer.