Počilo na ljubljanski obvoznici: s kombijem trčil v stoječo kolono

Uprava za zaščito in reševanje poroča o popoldanski nesreči na ljubljanski obvoznici. Ob 15.04 je med izvozom Ljubljana - Polje in Ljubljana – Zadobrova kombinirano vozilo trčilo v stoječo kolono osebnih vozil. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje vozilih, posuli po iz vozil izteklih tekočinah in odstranili razbitine z vozišča. V nesreči so bila poškodovana tri osebna vozila in eno kombinirano vozilo. Poškodovane osebo so oskrbeli na kraju reševalci NMP Ljubljana.