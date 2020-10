V petek se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je bilo to ob 20.20. Prišlo je do naleta treh osebnih vozil. V nesreči so bile tri osebe lažje poškodovane. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in oskrbeli ponesrečence do prihoda reševalcev reševalne postaje Ljubljana.



Priča trčenju je bila tudi naša bralka Metka, ki nam je poslala fotografije.