Počilo na dolenjki, štiri osebe poškodovane

Iz PU Novo mesto so v petek poročali o prometni nesreči na avtocesti med Drnovim in Brežicam. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila iz Libanona zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je pred njim vozil 43-letni državljan Španije. Lažje poškodovana udeleženca nesreče in prav tako lažje poškodovano potnico iz vozila povzročitelja in potnika iz vozila 43-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izrekli globo.

Prometna nesreča tudi v Petelinjeku

V soboto ob 12. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Petelinjeka. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 82-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.