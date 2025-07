Hudi zastoji na zaprti dolenjki, na kraju interventne službe

Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Bičem in Trebnjim v obe smeri. Nastajajo zastoji, obvoz je urejen za osebna vozila, poroča prometnoinformacijski center. Za osebna vozila je obvoz proti Ljubljani možen med priključkoma Trebnje vzhod in Bič, proti Novemu mestu pa med priključkoma Ivančna Gorica in Trebnje zahod. Zastoj je tudi pred izvozom Ivančna Gorica proti Novemu mestu ter na regionalni cesti Trebnje - Medvedjek - Ivančna Gorica.

Po pojasnilih PU Novo mesto je bilo v nesreči udeleženih več vozil, na kraju dogodka so interventne službe.

Kje so še zastoji?

Zastoji so na vzhodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter med Vičem in Kozarjami proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Zaradi del na štajerski avtocesti so zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako je dvokilometrski zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Dragonja-Koper, Seča-Strunjan.