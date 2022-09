Počilo na avtocesti: tri osebe prepeljali v bolnišnico (FOTO)

V četrtek ob 17.55 je na avtocesti v bližini naselja Zgornja Senarska, občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, osebno vozilo zapeljalo v jarek.

FOTO: Pgd Gornja Radgona

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi treh poškodovanih oseb.

Reševalci nujne medicinske pomoči so jih na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.