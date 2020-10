Po trčenju na avtocesti rešilec odpeljal štiri osebe

Ob približno 6.30 se je na avtocesti Maribor–Murska Sobota pri izvozu za Mursko Soboto zgodila prometna nesreča z udeležbo kombiniranega in tovornega vozila.



Povzročil jo je voznik kombija, ki je zaradi nepravilnega vključevanja na vozni pas avtoceste izsilil prednost vozniku tovornega vozila, ki je pravilno pripeljal iz smeri Lendave.



Ob trčenju so se lažje poškodovali štirje udeleženci v povzročiteljevem vozilu, ki so jih prepeljali v murskosoboško bolnišnico.



Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb.



V času prometne nesreče je bil promet preusmerjen čez počivališče, vendar je zaradi tega, ker je bilo tovorno vozilo s polpriklopnikom nevozno, nastala daljša kolona. Po odstranitvi vozila z vozišča je bil promet sproščen, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.