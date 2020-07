V ponedeljek ob 17.26 je na avtocesti Vrhnika–Ljubljana, okoli 500 metrov v smeri Ljubljane pri Sinji Gorici, osebno vozilo trčilo v tovorno vozilo ki je tam stalo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika, ki so zavarovali kraj dogodka, posuli razlite tekočine in na tovornem vozilu s hidravliko odmaknili zadnji nosilec ki se je zaril v gumo.Poškodovano osebo so prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči, poroča uprava za zaščito in reševanje.