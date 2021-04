Pobegnili s suhomesnimi proizvodi

V četrtek okoli 13. ure so bili policisti obveščeni o tatvini iz prodajalne v Krškem. Storilci so odtujili suhomesne izdelke in pobegnili z osebnim avtomobilom. Policisti so se takoj odzvali in na Senušah izsledili in ustavili avtomobil, v katerem so bili štirje moški. Zasegli so jim ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne.



Zoper storilce bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.

