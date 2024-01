Pobegnil s kraja prometne nesreče, bil je pijan

Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči v Štefanu, kjer je voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja.

S PU Novo mesto sporočajo, da so opravili so ogled, zbrali obvestila in 55-letnega pobeglega voznika izsledili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligramov alkohola. Odredili so mu tudi strokovni pregled, ki ga je odklonil.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.