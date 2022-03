Slabih osem mesecev je 38-letna bolgarska državljanka Elena Nikolaeva Despova uspešno bežala pred slovensko roko pravice. Pred dnevi, natančneje 17. marca, so jo namreč prijeli v Nemčiji, kjer je, kot so sporočili s slovenske policije, uporabljala ponarejene dokumente. »Prijetje je rezultat zbranih informacij kriminalistov Uprave kriminalistične policije z Generalne policijske uprave in intenzivnega sodelovanja s policijami Bolgarije, Avstrije in Nemčije. Sledili bodo postopki za izročitev iskane osebe slovenskim pravosodnim organom,« so sklenili. Bolgarki, ki so jo iskali od 29....