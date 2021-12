Pobeg z ukradenim avtom spodletel

V torek zjutraj so policiste PP Nova Gorica obvestili o sumljivih osebah in vozilu na območju naselja Šmartno v občini Brda. Lancia italijanskih registrskih številk je bilo ustavljena v bližini ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš. Policista sta pristopila do vozila, da bi izvedla ugotovila identitete voznika. Voznik se je med postopkom zaklenil v vozilo, nato pa je z vozilom zbežal proti glavni cesti za naselje Dobrovo. Policijska patrulja ga je takoj začela zasledovati preko naselja Dobrovo v smeri naselja Ceglo. Policisti so ga med vožnjo ustavljali s prižganimi modrimi rotacijskimi lučmi in kratkim zvočnim signalov, vendar tega voznik ni upošteval in je med bežanjem pred novogoriškimi policisti oz. med vožnjo storil tudi več hujših cestnoprometnih prekrškov (vožnja po nasprotnem smernem pasu, prehitevanje kljub nasproti vozečim vozilom itd.). Voznik je nadaljeval objestno vožnjo čez slovensko-italijansko državno mejo po okoliških vaseh na območju Italije. PU Nova Gorica poroča (nelektorirano): »Policisti PP Nova Gorica so skladno s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o čezmejnem policijskem sodelovanju nadaljevali z zasledovanjem pobeglega voznika tudi na območje sosednje Italije. O celotnem dogajanju so bili sproti obveščeni tudi policisti OKC PU Nova Gorica, ki so o varnostnem dogodku obvestili tudi varnostne organe v Republiki Italiji.«

Voznik se je ob 7. uri zaustavil v naselju Corno di Rosazzo (Italija), izstopil iz vozila in skušal peš zbežati novogoriškim policistom: »To mu ni uspelo, saj so ga policisti PP Nova Gorica prijeli in ga že po nekaj minutah izročili v nadaljnji postopek italijanskim varnostnim organom (karabinjerji).«

Za volanom je bil 32-letni državljan Italije, z njim pa je bila v vozilu tudi 29-letnica, prav tako državljanka Italije. Ugotovili so še, da je bilo osebno vozilo pred nekaj tedni ukradeno na območju Italije. Policisti bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče zaradi storitve več kršitev prometne zakonodaje (kršitev zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o voznikih) in zakona o varstvu javnega reda in miru (neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb, kršitev prvega odstavka 22. člena ZJRM-1).