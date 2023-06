Po zverinskem pretepu šepa, na eno uho ne sliši več

Za precejšen zaplet v zvezi s postopkom o poskusu umora so poskrbeli slovenski psihiatri v opravi sodnih izvedencev. Potem ko je Mladen Vrabič ocenil, da Šočri Mehmeti med dejanjem ni bil priseben, ga tožilstvo ni preganjalo z obtožbo, ampak je proti njemu vložilo predlog za izrek ukrepa psihiatričnega zdravljenja. Nato se je v zgodbo vpletla komisija za fakultetna izvedeniška mnenja in zatrjevala, da je bil Mehmeti prišteven, torej tudi kazensko odgovoren. Naposled se je oglasila še ena psihiatrinja in se strinjala s komisijo. Obveljalo je, da je bil 48-letni Mehmeti prišteven. Zdaj je obtožen zaradi poskusa umora na grozovit način – preti mu od 15 do 30 let zapora.

60 centimetrov je bil dolg kij.

Prisluškujejo mu po telefonu

Zgodilo se je 28. aprila lani v blokovskem naselju ob Betnavskem gozdu. Z bejzbolskim kijem je iz zasede napadel svojo nekdanjo partnerico, ko je v bližini svojega doma česala psa. »Evo ti k..., na,« je zavpil, jo poškropil s solzivcem in začel brutalno tolči po celem telesu. Lotil se je tudi njenega psa. Nemočno žensko bi verjetno ubil, če ga ne bi pregnal nekdanji policist, ki je videl dogajanje. Ta je poklical policiste in reševalce. Nesrečnici so v kliničnem centru komaj rešili življenje.

Ko je Mehmeti še lahko stavil na karto neprištevnosti, je na okrožni kazenski sodniji zmedeno govoril, da se dogodka sploh ne spominja. »Tistega dne sem pripeljal do prvega križišča in jo zagledal na prehodu. Videl sem, da je imela pištolo v roki, in slišal glas 'ubila te bom'. Počutil sem se ogroženega, ne spominjam pa se, kaj je bilo potem.« Prvo, kar se mu je priklicalo v spomin, je on s kijem v roki, in ona, ki leži na tleh. Sodnici Maši Blažeka je hitel razlagati, da mu prisluškujejo prek telefona, mu hekajo internet. V stanovanju naj bi imel pred okni naloženih 17 avtomobilskih gum, saj če bi kdo streljal, bi zadel gume, ne pa njega. Šestdeset centimetrov dolg leseni kij, ki ga je na ženski zlomil in ga po dejanju odvrgel v grmovje, pa je imel v avtomobilu zaradi samozaščite. V zaroto proti njemu naj bi bil sicer vpleten celo poslanec Janez Janša.

Leto in pol ni šla ven

Leto in pol pred brutalnim napadom je 35-letna Mariborčanka pobegnila od Mehmetija, a naj je ne bi pustil pri miru, nenehno naj bi jo zasledoval. »Skrivala sem se pred njim, se zapirala v stanovanje, saj sem ga videla, da s kolesom kroži pod mojim oknom. Leto in pol nisem psičke peljala ven, tistega dne pa ne vem, kaj me je prijelo. Na poti domov sem se ustavila pri garažah, da bi psičko skrtačila. Počepnila sem, Mehmeti pa se mi je približal izza hrbta. Z bejzbolskim kijem me je mahnil velikokrat,« je povedala na sodišču. »Udarjal me je po glavi od zadaj, nakar me je poškropil s solzivcem, prav tako mojo psičko Luno.« Razkrila je, da še vedno ni dobro, šepa na eno nogo, na levo uho ne sliši več, po zdravljenju v Mariboru jo čaka rehabilitacija v Soči. »Psihično nisem dobro. Enkrat tedensko hodim k psihiatru.«

Stol v okno lokala Mehmeti je pred leti razgrajal v enem od mariborskih lokalov in natakar ga je postavil pred vrata. To ga je tako ujezilo, da je v okno zalučal barski stol, potem pa pobegnil. Najemnik lokala Vlado Čehič je stekel za njim, ga ujel, zvezal ter odpeljal na policijo. Toda namesto da bi sodili Šočriju, so sodili Čehiču, ki je bil zaradi tega, ker je pravico vzel v svoje roke, obsojen na dvomesečno pogojno zaporno kazen.

Psihiater Vrabič je torej menil, da je bil Mehmeti v času poskusa umora neprišteven zaradi duševne motnje in možganske okvare. Toda z njim se ni strinjala komisija, ki jo je predstavljal Peter Pregelj. Po njenem prepričanju je bil Mehmeti v času dejanja prišteven, njegova sposobnost razumeti pomen dejanja in imeti v oblasti svoje ravnanje pa je bila zaradi duševne in osebnostne motnje bistveno zmanjšana. Ker sta obe strani vztrajali pri svojem, je okrožno sodišče v primer pritegnilo še tretjega izvedenca. A tudi Vesna Švab se je strinjala s komisijo.

Zdaj torej velja, da je 48-letnik kazensko odgovoren. Ko je tožilka Tadeja Majcen predstavila očitek poskusa umora, je Mehmeti dejal, da obtožbo razume, prav tako tudi razloge za nadomestitev predlaganega ukrepa. Pripomnil je, da se bo zagovarjal v nadaljevanju sojenja.