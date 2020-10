Luka V. (32) po zastrupitvi bivše in otroka v priporu

Na intenzivni negi v Ljubljani tudi 44-letnik, ki je bil predhodno zdrav (VIDEO)

Po slabi epidemiološki sliki prejšnji teden sta pred javnost nastopila Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana ter vladni govornik Jelko Kacin. Medtem ko so v nedeljo sporočili, da so v soboto potrdili 411 novih okužb, dan pred tem pa 380, so v nedeljo zabeležili občuten padec okužb, in sicer 169. Število okužb na 100.000