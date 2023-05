Po zamenjavi pacienta tožijo bolnišnico

Skupaj 42.071,55 evra znaša odškodninski zahtevek, ki so ga prejeli v Splošni bolnišnici Celje zaradi afere z zamenjavo identitet pacientov septembra lani, ki je odnesla vodstvo celjske bolnišnice, katerih glave je zahteval minister za zdravje. Višine zahtevka nam sprva zaradi varstva osebnih podatkov niso razkrili, a so to zdaj po posredovanju urada informacijske pooblaščenke morali storiti.

Lani je javnost pretresla vest, da so v celjski bolnišnici zamenjali identiteti moških, ki so ju v bolnišnico istega dne in v istem reševalnem vozilu pripeljali iz Trubarjevega doma Loka pri Zidanem Mostu. A. Z., ki naj bi v bolnišnici umrl, so domači pokopali na pokopališču v Krškem 14. septembra lani, a so še istega dne izvedeli, da se je živ vrnil v dom. Družina zares umrlega je bila o smrti svojca obveščena šele pri razkritju zamenjave. Tudi A. Z. je kmalu po vrnitvi v dom umrl.

Družina zares umrlega je bila o smrti svojca obveščena šele po razkritju zamenjave. FOTO: Voranc Vogel

V zvezi s to tragedijo so v SB Celje prejeli en odškodninski zahtevek. »Zaradi varstva osebnih podatkov vam drugih podatkov ne moremo posredovati,« so decembra lani odgovorili na naše poizvedovanje. V zavrnilni odločbi marca letos pa so zapisali, da bi – glede na to, da sta stranki v intenzivni obravnavi odškodninskega zahtevka ter da bolnišnica ne izključuje možnosti alternativnih rešitev spora, ki temeljijo na zaupnosti podatkov – razkritje podatka o višini odškodnine lahko povzročilo takšno škodo za nadaljevanje postopka, da to pretehta nad pravico javnosti, da se seznani z zahtevano informacijo. Dodatno so obrazložili, da bi razkritje podatkov iz še nedokončanih postopkov lahko negativno prejudiciralo tudi potencialne prihodnje postopke.

A. Z. , ki naj bi umrl, so pokopali, a so še istega dne izvedeli, da se je živ vrnil v dom.

Zapisanemu smo ugovarjali, Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke, pa je naši pritožbi ugodila. Strinjala se je, da samo iz višine zahtevane odškodnine ni mogoče sklepati ne o konkretnih oškodovancih, ne o njihovem številu, ne o naravi zahtevane odškodnine (materialna/nematerialna škoda), ne o višini posameznih delov zahtevane odškodnine, niti ne o relevantnih okoliščinah, zaradi katerih je odškodnina zahtevana in bodo vplivale na njeno višino. V celjski bolnišnici so po mnenju Kotnik Šumahove napačno uporabili materialno pravo, zato jim je torej naložila, da nam zaupajo zahtevani podatek.

Zadeva v rokah zavarovalnice

Kot so povedali že v enem od prejšnjih odgovorov, so reševanje odškodninskega zahtevka, ki so ga prejeli 4. novembra 2022, predali Zavarovalnici Sava, kjer imajo zavarovano odškodninsko odgovornost. Tam so zapisali, da so z zakonom o zavarovalništvu dolžni kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem zavarovalcu, zavarovancu ali drugem upravičencu iz zavarovanja, ki so jih zbrali pri poslovanju z njim ali so jih pridobili kako drugače, hkrati pa so osebne podatke dolžni varovati tudi po zakonu o varstvu osebnih podatkov.

V celjski bolnišnici so lani povedali še, da je letna premija za zavarovanje poklicne odgovornosti vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev 270.067 evrov. Poleg tega imajo odgovornost zavarovano še s tako imenovano excess polico pri Zavarovalnici Triglav, katere letna premija za zavarovanje zdravniške odgovornosti znaša 47.352,11 evra. Podatek o višini zavarovalne vsote je poslovna skrivnost.