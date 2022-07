Po velikem požaru trije potrebovali zdravniško pomoč (FOTO)

Poročali smo, da je včeraj ob 14.03 na Ivanjskem Vrhu, občina Gornja Radgona, zagorelo osebno vozilo. Požar se je razširil še na sosednjo hišo, kjer se je vnel del ohišnice in ostrešja.

Gasilci PGD Spodnji Ivanjci, PGD Gornja Radgona in PGD Negova so ogenj pogasili, odklopili akumulator, počistili iztekle tekočine, s toplotno kamero pregledali objekt in ga prezračili.

Reševalci iz Gornje Radgone so zaradi vdihavanja nudili pomoč dvema gasilcema in lastniku hiše.

Zdravniško pomoč so potrebovale tri osebe. FOTO: PGD Spodnji Ivanjci