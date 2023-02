Po več kot mesecu dni ugotovili, da so jim vlomili v hišo

Dopoldne so policisti na območju Lokavca v občini Ajdovščina obravnavali vlom v eno od tamkajšnjih stanovanjskih hiš. Po do sedaj zbranih podatkih, se je omenjeno kaznivo dejanje zgodilo v drugi polovici decembra lanskega leta, ko je neznani storilec vlomil skozi balkonska vrata objekta v času odsotnosti stanovalcev.

Nepridiprav je v notranjosti objekta našel in si prilastil zlatnino. Po izvršenem kaznivem dejanju je storilec objekt zapustil in odšel neznano kam. O kaznivem dejanju so policisti obvestili pristojne pravosodne organe.

Novogoriški policisti ob tem ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov z namenom preprečevanja tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj. »V primeru izvršenih tatvin in vlomov v omenjene objekte občanom in občankam svetujemo, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali znano interventno številko policije 113 z namenom odkritja storilca kaznivega dejanja in do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.«