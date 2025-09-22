Po usmrtitvi živel še 51 let! Novi dokazi, da obsojenca Franca niso ustrelili

ŠTAJERSKI ROBIN HOOD

Novi dokazi, da obsojenca Franca Rihtariča 1959. v resnici niso ustrelili. Na družinski grob so letos vklesali letnico njegove smrti v Kanadi – 2010.

Po vseh dosedanjih spoznanjih je bil 23. 9. 1929 rojeni Franc Rihtarič iz Očeslavcev pri Gornji Radgoni 30. oktobra 1959 po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru kot zadnji v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in Sloveniji obsojen na smrt in nato v Hočah pri Mariboru tudi ustreljen. Obtožnica mu je očitala kar 84 kaznivih dejanj, storjenih v Jugoslaviji in Avstriji, a so mu jih po sodnih zapisih dokazali »le« 45. Med njimi je tudi uboj miličnika Bartola na mejnem mostu v Gornji Radgoni avgusta 1955. Franc Rihtarič velja za zadnjega obsojenca v Sloveniji, nad katerim je bila izvršena ...