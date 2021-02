Po umoru učitelja na varnem v Makedoniji

V nedeljo, 2. novembra 2014, je v vasici Nomenj na bohinjskem koncu Alban Thaqi napadel domačina Pavla Zupana. Zgodilo se je med ropom v hiši učitelja, ki so ga tistega dne nazadnje videli pri jutranji maši. Oseminpetdesetletnik, ki je v objektu živel sam, se je vrnil domov in odšel v hlev, na štedilniku pa si je grel kosilo. Med tem časom so se v Nomenj pripeljali Thaqi ter Jeton Fido, Shklqim Banushi in Djemil Ala, ki so pred časom z Zupanom sklenili dogovor o opravljanju fasaderskih del na hiši. Med sklepanjem posla je Zupan neprevidno odkril, da sredstev za plačilo opravljenega ter materia...