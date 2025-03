Po umoru Milana v Kranju: krvavo cunjo je skril za sedež

Za Davida Trivića je bil Milan Seršen »prijazen piškotek, srček in mucek«. A, vsaj tako je prepričano tožilstvo, ga je skupaj z Andražem Skrinjarjem v noči na 7. junij lani v Stražišču pri Kranju zverinsko umoril.

Skrinjar trdi, da ga je ubil Trivić. Trivić nasprotno, da Skrinjar. Kdo ima prav, je danes veliki senat na kranjskem okrožnem sodišču poskušal razvozlati z neposrednim soočenjem obeh.

Četudi sta si ves čas gledala v oči, sta še naprej vztrajala vsak pri svojem. »Andraž, ne vem, zakaj ti je bilo tega treba. Dobro veš, da si ga ti udaril,« je bil jasen Trivić.

»Zakaj bi ga sploh ubil?« mu je odgovoril Skrinjar in še: »Jaz nisem imel razloga, da ga ubijem. Ti si jih imel kar nekaj.«

Tožilka Nadja Gasser ju je nato spraševala o morilskem orodju oziroma macoli, s katero je bil udarjen Seršen. Pa tudi o olfa nožu, s katerim je bil Milan porezan po vratu, ter plastični vrečki, ki naj bi jo obtožena na koncu poveznila žrtvi čez glavo ter jo z vrvjo močno zarezovala okrog vratu, da se je moški začel dušiti in je nazadnje izdihnil. A natančnega odgovora, kdo je kaj dejansko storil, ni dobila.

»Povej po resnici, kako je bilo. Da končno nehamo s tem.«

Smo pa denimo lahko slišali Trivićevo pojasnjevanje, s kakšnimi manevri se je sam zaščitil pred Skrinjarjem, oziroma da bi se tudi njega lahko povezalo s tem očitanim kaznivim dejanjem.

Na primer, da je »cunjo«, prepojeno s krvjo, »zažokal« za sedež Skrinjarjevega vozila, da je ta ne bi našel. »Vedel sem, da tega v sebi ne bom mogel držati in da bo vse prej ali slej prišlo na plan,« je povedal Trivić. »Povej po resnici, kako je bilo. Da končno nehamo s tem,« mu ni ostal dolžan Skrinjar. »Ne boš manipuliral z mano,« je sledil Trivićev odgovor.

Motiv je bil denar

Kot je že ob predstavitvi obtožnice navedla tožilka, je prav Trivić žrtvi dolgoval 14.500 evrov. Šestega junija zjutraj ga je poklical in se z njim dogovoril, da se bo oglasil pri njem in da se bosta pogovorila o vrnitvi dolga. Prišel je s Skrinjarjem in skupaj so pili in se pogovarjali. Pri tem sta obtožena čakala, da bo 58-letni Seršen dovolj opit, da se ne bo mogel braniti. Ko jima je obrnil hrbet in hotel odnesti plastenke v smeti, ga je eden od njiju od zadaj z macolo udaril po tilniku.

David Trivić FOTO: Aleksander Brudar

Nato naj bi uporabila še olfa nož, vrečko ter njegovo truplo dala v prtljažnik in odpeljala na Jelovico. Tam pa sta ga, tako tožilka, odvrgla v gozdu. Z umorom naj bi se Trivić izognil poplačilu dolga. Prav tako naj bi imela informacijo, da ima Milan doma precej denarja. Po umoru sta iz njegove denarnice sicer vzela 500 evrov, ključe hiše in avta ter tri kovčke z orodjem.

