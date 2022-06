Po trojnem umoru Silvo klical agentko

Na ptujskem sodišču se je nadaljevalo ponovljeno sojenje Silvu Drevenšku za trojni umor na božični večer 2020 v Gerečji vasi. Potem ko je obramba doslej poskušala dokazati, da je imel obtoženi hude težave z alkoholom, zaradi česar se v času krvave družinske tragedije naj ne bi zavedal početja, so včeraj razčiščevali očitke o dejanju iz koristoljubja.

Izvedenska mnenja psihiatra, kliničnega psihologa in strokovnjakinje za sodno medicino na prejšnjem naroku niso pritrjevala Drevenškovim trditvam, da je bilo okrutno dejanje posledica psihičnih težav in alkoholizma ter pretirane opitosti na dan dogodka.

Psihiater Peter Pregelj in klinični psiholog Bojan Zalar sta se strinjala, da gre pri njem za mejno osebnostno motnjo, kar pa ni vplivalo na njegovo sposobnost razumevanja posledic storjenih dejanj v času dogodka.

Na tokratni narok je bila vabljena še zadnja priča, nepremičninska agentka, ki jo je Drevenšek v času pred dogodkom prosil za cenitev in prodajo hiše in preostalega nepremičnega premoženja, ki je bilo delno v njegovi, delno pa v lasti umorjene partnerice. Ker se je opravičila zaradi odsotnosti, so prebrali njeno izpoved v preiskavi, oškodovanec, brat in sin umorjenih, pa je nato umaknil predlog za njeno neposredno zaslišanje.

Njegov pooblaščenec Daniel Planinšec in tožilka Tea Kukovec Belšak sta prepričana, da je iz izpovedbe nepremičninske agentke nesporno dokazano, da je Drevenšek tri kazniva dejanja umora storil iz koristoljubja. To naj bi dokazovali tudi trije klici nekaj tednov po dejanju, obtoženega iz pripora, njegove matere in sestre, ki jih je prejela in s katerimi so se pri njej zanimali glede prodaje nepremičnin.

Kot je v preiskavi povedala priča, je bila nad temi klici šokirana. Že nekaj dni pred tragičnim dogodkom se je po več njegovih klicih oglasila pri Drevenšku in mu pojasnila, da je tako zanj kot za partnerico najboljše, da premoženje prodata v celoti, ker bo tako za oba najbolj ugodno in najmanj težav, vendar se morata o tem dogovoriti.

Ko je bila dva dni pred umori pri njem, se jima partnerica ni pridružila, iz njegovih besed pa je razbrala, da gre za prodajo zaradi razhoda. Ali je bil pijan, ni mogla oceniti, je pa dejala, da je bil videti precej jezen, tudi krilil je z rokami, in ker sta govorila glasno, je prepričana, da so ju slišali tudi sosedje.

Čeprav je tožilka temu nasprotovala, je sodni senat pod vodstvom Katje Kolarič dovolil, da obtoženi prebere SMS-sporočila, ki si jih je s svojo partnerico pisal v drugi polovici decembra. Z njimi je v nasprotju s tožilstvom poskušal zamajati očitke o koristoljubju, saj je partnerico večkrat pozval, da se dogovorita in da pride na srečanje z nepremičninsko agentko, kar je ta zavračala.

Zavrnil je tudi očitke, da so njegovi sorodniki le dan po pogrebu umorjenih iz hiše odpeljali vse, kar je bilo vrednega, saj da so zgolj zaščitili premoženje, ki pripada takrat štiriletnemu sinu, vpričo katerega je Drevenšek umoril njegova dedka in babico. Prav tako je zatrdil, da on in njegova družina nikoli nista želela priti do nepremičnin, saj da te v celoti pripadajo mladoletnemu sinu.