Po umoru Jasne se je oglasil CSD Ljubljana

Najnevarnejši čas za žensko je takrat, ko želi ali zapusti nasilnega partnerja.

Ničelna toleranca do nasilja

Grožnje povzročitelja in strahove žrtve vzamejo skrajno resno

Potem ko je konec tedna javnost pretresla nova družinska tragedija, v kateri je nasilne smrti umrla 36-letna, so se na javnost obrnili v CSD Ljubljana.Ob tem tragičnem dogodku želijo poudariti, da je treba nasilje takoj prijaviti na center za socialno delo ali policijo.V primeru, da bi se žrtev obrnila na center za socialno delo zaradi nasilja v družini, bi ji nudili vso pomoč, ki bi jo ob tem potrebovala, sporočajo. Žrtev je v preteklem letu prišla na CSD po informacije o razvezi. Kljub izrecnim vprašanjem ni omenjala ogroženosti s strani partnerja.»Na CSD strankam vedno posredujemo pomembne informacije za prepoznavo obstoja nasilja, četudi stranka tega ne omenja oziroma ne želi govoriti o tem. Seznanimo jo z vsemi organizacijami, kamor se lahko obrne, pozovemo, da se kadarkoli obrne na nas ter večkrat poudarimo, kako pomembno je, da pove, v kolikor bi bilo prisotno kakršnokoli nasilje.«Na Centru za socialno delo Ljubljana opažajo, da je delež neprijavljenega nasilja v družini še vedno mnogo višji od uradnih podatkov. Nasilje med družinskimi člani, še posebej v intimno partnerskih odnosih, je pogosto prikrito, dogaja se za zaprtimi vrati, zato ga je tudi težje prepoznavati in preprečevati.Žrtve pogosto potrebujejo veliko strokovne podpore in pomoči, da zmorejo spregovoriti o nasilju. Opažajo tudi, da je nasilje v družini v Sloveniji še vedno stigmatizirano in da je toleranca do nasilja, kljub izboljšanju situacije v zadnjih letih, še vedno prevelika.Na Centru za socialno delo Ljubljana zagovarjajo ničelno tolerance do nasilja in s svojim delovanjem aktivno ozaveščajo strokovno in laično okolje pri prepoznavanju in prijavljanju nasilja. Za nasilno vedenje je vedno odgovoren povzročitelj nasilja, nasilje ni konflikt in zanj ni opravičila.Če informacijo o nasilju prejme samo center, informacijo o zaznanem nasilju takoj posredujejo policiji. Če ocenijo, da je potrebno sodelovanje drugih organov, se na centru oblikuje multidisciplinarni tim. Kadar je potrebno, se takoj poskrbi za varnost žrtve (umik v krizni center za žrtve nasilja).Najnevarnejši čas za žensko je takrat, ko želi ali zapusti nasilnega partnerja, ker bo uporabil vse načine, da jo bo pridobil nazaj. Povzročitelji navadno to počno toliko časa, dokler jih sistem jasno in odločno ne ustavi.Naloga centrov za socialno delo je, da skupaj z žrtvijo naredi vse, da jo zaščiti, pri tem pa je zelo pomembno, da žrtev natančno povprašamo o njenih strahovih in grožnjah, ki jih je izrekel povzročitelj nasilja v družini.