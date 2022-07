Po udaru strele ogenj na Stolu še vedno tli

Gasilci so z današnjo akcijo zaključili gašenje požara na Stolu nad Breginjem, ki ga je v torek verjetno zanetila strela. Danes so prekopavali požarišče in zalivali morebitna žarišča pod zemljo, saj je požar na strmem pobočju Stol podtalen, je za STA povedal vodja intervencije Peter Rosič.

»Problem je v tem, da gre za talni požar, ker tlijo 20 do 30 centimetrov v tleh razne iglice in listje. To tli v tleh in ob segrevanju tal in vetru pride spet na površje, spet se začne kaditi in goreti,« je še dejal Rosič. Požarišče bodo tudi v prihodnje opazovali, saj ga bo dokončno pogasil šele obilnejši dež.

V današnji akciji je sodelovali 25 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Breginj, Kobarid in Drežnica. Požar je zajel slaba dva hektara zemljišča, gorela je predvsem suha trava, podrastje in kakšno posamezno drevo.

Požar na pobočju Stola nad Breginjem na Kobariškem, ki so ga gasili od torka do četrtka, je v soboto znova vzplamtel. Gasilci so požar v soboto pogasili, danes pa so izvajali zalivanje roba požarišča in prekopavanje, pri delu jim je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske.