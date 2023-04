Po udarcu obležal nezavesten: starejši možakar na urgenci, mlajši s poškodovanim očesom

Konec novembra lani so policiste obvestili, da mlajši osumljenec na območju Grosuplja pretepa drugo mlajšo osebo; ta je zbežala, a ji je osumljenec sledil. Ko so nadaljnje pretepanje poskušali preprečiti trije občani, je osumljenec enega od njih huje poškodoval, nato pa zbežal, so takrat poročali z ljubljanske policijske uprave. Kot nasilneža so identificirali in prijeli komaj polnoletnega N. S., tožilstvo pa je zoper njega vložilo obtožbo za dve kaznivi dejanji lahke in dve hude telesne poškodbe. Ena od žrtev je bil takrat mladoletni dijak, drugi pa starejši moški, ki je po napadu končal na ...