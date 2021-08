Po trojnem umoru ima ati črn srček

Hudo ranjeni 58-letni Jožici Lešnik je 25. decembra lani pred pobesnelim Silvom Drevenškom uspelo iz hiše zbežati na cesto, vozniku avtomobila je z zadnjimi močmi povedala »vse je zaklal« in ga zaprosila, naj pokliče policijo. Nekdanji zet, ki je za njo prišel s štiriletnim sinom, v rokah pa držal okrvavljen nož, ji je hladnokrvno rekel: »Imaš, kar si iskala.« Ženska se je zgrudila in kmalu umrla v ptujski bolnišnici. 35-letnemu Drevenšku preti dosmrtna ječa, saj je na božični dan v Gerečji vasi umoril tri ljudi. Ni je klical zaradi darila Pred mesecem dni so ga prived...