Po trku v ograjo kombi zavrtelo, sledil je trk v avto in hude poškodbe voznika

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 127 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 363 klicev. Obravnavali so 41 prometnih nesreč z materialno škodo, 2 z lažjimi poškodbami in 1 s hujšimi poškodbami, zasegli so 3 vozila. S področja kriminalitete so obravnavali 4 tatvine, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 9 intervencij.

Prejšnji petek je v Kopru, na Ulici Vena Pilona, ob 8.20 36-letni voznik kombija zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v ograjo. Vozilo je zavrtelo in je z zadnjim levim delom trčil v prednji del osebnega avtomobila, ki ga je pravilno nasproti peljal 47-letni voznik.

Voznika osebnega avtomobila so odpeljali v SB Izola in zanj odredili strokovni pregled. Policiste so obvestili, da je huje poškodovan. Povzročitelju sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.