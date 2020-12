Po trku v drog se borijo za življenje 37-letnega moškega

V sredo nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča pri Srebrničah na območju policijske postaje Novo mesto.



Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila renault kangoo vozil iz smeri Novega mesta proti Straži. Pri Srebrničah je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo ter drog javne razsvetljave.



Reševalci so ga oskrbeli. Po podatkih iz bolnišnice je njegovo življenje zaradi hudih poškodb ogroženo.



Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, poroča PU Novo mesto.