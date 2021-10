Po trku v drevo je Ivan umrl

Cesta je vzela Ivana Prijatelja s Slančjega Vrha. FOTO: Drago Perko

Prevozilo mu je nogo

Občan je naletel na osebno vozilo, ki je bilo okoli 25 metrov pod cesto prislonjeno na drevo.

O tragični nesreči s smrtnim izidom poročajo iz Dolenjske, kjer so v torek sirene zatulile na Trebelnem in v Trebnjem, od koder so se gasilci odpravili na pomoč ob nesreči, ki se je zgodila med Dolenjimi Laknicami in Drečjim Vrhom. Po prvih ugotovitvah novomeških prometnih policistov je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste po strmem pobočju. Dvainpetdesetletnik je umrl na kraju nesreče, smo izvedeli.Policisti okoliščine cestne tragedije še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, je sporočila, tiskovna predstavnica PU Novo mesto. Pokojnega, po naših podatkih gre za 52-letnegas Slančjega Vrha, je našel občan; naletel je na osebno vozilo, ki je bilo okoli 25 metrov pod cesto prislonjeno na drevo. Voznik je bil mrtev in mu ni bilo več pomoči.Posredovali so gasilci PGD Trebnje in Mokronog ter po poročanju republiškega centra za obveščanje zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, stabilizirali vozilo ter odklopili akumulator. S tehničnim posegom so mrtvo osebo izvlekli iz vozila, jo z vrvno tehniko prenesli do ceste ter predali pogrebni službi. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in policisti.S tukajšnje policijske uprave pa so poročali o še eni hudi nesreči, ki se je zgodila istega dne. Nekaj po 13. uri je na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju, pri Čatežu ob Savi, 67-letni voznik slovenskega tovornega vozila znamke Iveco zaradi izpraznjene pnevmatike ustavil na desnem prometnem pasu, oviro zavaroval z varnostnim trikotnikom in poklical pomoč.Medtem ko je čakal na pomoč in sedel na varnostni ograji, je po desnem pasu pripeljal 38-letni voznik bolgarskega tovornega vozila s polpriklopnikom. Ko je opazil stoječe vozilo, je začel zavirati, vendar je kljub temu s prednjim delom močno trčil vanj. Stoječe vozilo je odbilo in s prednjim kolesom 67-letnemu moškemu prevozilo nogo. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.