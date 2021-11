Po trku tovorno vozilo odneslo s ceste, s 30-letnikom je hudo

Nekaj pred drugo uro zjutraj so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Šentjurju pri Celju. »Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je nesrečo povzročil 30-letni moški iz območja Šentjurja, kateri je vozil osebno vozilo iz smeri Celja proti Šentjurju. Pri bencinskem servisu v Šentjurju je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tovorno vozilo, katerega je iz nasprotne smeri pravilno vozil 46-letni voznik, ki v nesreči ni bil poškodovan. V nesreči se je huje telesno poškodoval povzročitelj, ki je bil s kraja odpeljan v SB Celje in ostal na zdravljenju,« so sporočili s PU Celje.

Policisti bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. Kot še piše uprava za zaščito in reševanje so gasilci PGE Celje zavarovali kraj nesreče, iz osebnega vozila s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi, osvetljevali kraj, z absorbcijskim sredstvom posuli po vozišču razlite motorne tekočine, nudili pomoč delavcem vlečne službe pri postavitvi tovornega vozila nazaj na vozišče in očistili vozišče.