Po trku peš pobegnil

V podaljšanem vikendu so policisti na interventno št. 113 zabeležili 4040 klicev. Med 1608 interventnimi dogodki so obravnavali 277 prometnih nesreč, 204 kršitev javnega reda in miru ter 250 kaznivih dejanj. V 243 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 6 so se udeleženci huje ranili, v 28 pa lažje.

Na Savinjski cesti v Mozirju sta v nedeljo ob 17.17 trčili osebni vozili. Proti Nazarjam je peljal 72-letni voznik. Za njim je vozil 43-letnik ter ga je blizu znaka za konec naselja Mozirje začel prehitevati. Takrat je nasproti pravilno pripeljal neznani voznik. Ker je 43-letnik poskušal preprečiti trčenje, je zapeljal v desno in trčil v 72-letnika, tega je odbilo v jarek, nato nazaj na cesto, vozilo 43-letnika pa v zaščitno ograjo. V trku sta se lažje ranila 72-letnik in 27-letnik v povzročiteljevem avtu. Gasilci PGD Nazarje so s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščenega ranjenca, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem ter policistom. Reševalci iz Mozirja in Velenja so oba ranjenca odpeljali v celjsko bolnišnico. Zapisati velja, da je 43-letni povzročitelj nesreče peš pobegnil. Kazenska ovadba sledi.

V Otiškem Vrhu je okoli 16. ure padel voznik kolesa s pomožnim motorjem. Napihal je dobrih 2,50 promila, zato so ga pridržali. Postopek sledi.

V naselju Volče se je ob 14.50 voznik z osebnim vozilom zaletel v hišo. Gasilci PGD Tolmin so odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, pomagali policiji in počistili cestišče.

Mariborski policisti so ponoči zunaj Pesnice obravnavali prometno nesrečo, do katere je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika osebnega avta, ki je z vozilom treščil v prometno signalizacijo ter nato še v nabrežino potoka. V vozilu sta bili poleg voznika še dve osebi, ki sta v UKC Maribor iskali zdravniško pomoč: ena je huje ranjena, druga lažje. Policisti so ugotovili, da je bil voznik pod vplivom alkohola. Kazenska ovadba sledi.

Pri naselju Grobišče je ob 16.31 osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok v potok. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, v potok namestili pivnike zaradi iztekanja motornih tekočin, z avtodvigalom dvignili vozilo, preprečili iztekanje tekočin, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite tekočine po cestišču.

V Kočevju je okoli 13.30 voznica e-skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padla in se lažje ranila. Postopek sledi.

Na Cankarjevi v Kamniku je v petek okoli 18. ure voznik e-skiroja zaradi vožnje preblizu roba vozišča padel in se ranil. No, napihal je 2,41 promila. Na območju Bleda je v petek okoli 16.40 zaradi vožnje preblizu roba vozišča padel 52-letni voznik e-kolesa in se lažje ranil. Napihal je 1,75 promila. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek. Globa za tako koncentracijo alkohola znaša 1200 evrov.

Bogato napihal

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so 23 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so jih 6 pridržali. Dopoldan so v Luciji ustavili 52-letnega voznika osebnega avta, napihal je 1,31 promila. Na območju Nove Gorice so okoli 11. ure ustavili 22-letnega voznika iz Italije, ki je bil pozitiven na kanabis in kokain, strokovni pregled pa je odločno odklonil. Ob 13.30 so v Črnem Kalu ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 45-letni srbski državljan. Ugotovili so, da ima na polpriklopniku preveč obrabljeni pnevmatiki. Izdali so mu plačilni nalog, sledi pa še hitri postopek zoper pravno osebo. Pri Kopru so 14-letniku zasegli moped in zaradi suma, da je predelan, odredili izredni tehnični pregled. Sevniški policisti so popoldne 49-letnemu vozniku v Podgorju zasegli osebni avto, saj je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je napihal kar 3,31 promila! Ob 20.30 so pri Izoli ustavili 65-letnega državljana Italije, ki je napihal 1,62 promila. Spravili so ga v treznilnico. Škofjeloški policisti so imeli v nedeljo nekaj čez polnoč v postopku 21-letnega voznika, ki je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, napihal pa je 0,64 promila. V Kopru so ob 3.50 ustavili 36-letnega voznika osebnega avta, ta je odklonil alkotest.