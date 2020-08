Hrvaške številke spet šokantne

Potem ko so štiri dni zapored Hrvati podirali neslavni rekord novookuženih, so znova objavili zastrašujočo število, ki pa petkovega rekorda (okužbo so potrdili pri 306 osebah) ni ogrozila. V soboto so testirali 1.718 oseb in okužbo potrdili pri kar 275. Na Hrvaškem so trenutno aktivni 2.204 primeri. Med njimi je 155 oseb na zdravljenju v bolnišnici, od tega jih je 12 na respiratorju.