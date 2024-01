Po trku eno od vozil obrnilo na streho, oseba ukleščena

Ob 7.37 sta v naselju Pivola, občina Hoče-Slivnica, trčili osebni vozili, pri čemer je eno zdrsnilo s ceste in se obrnilo na streho. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem NMP. Ti so jo prepeljali v UKC MB, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.