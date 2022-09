Po trčenju z avtobusom ga je odbilo v globel, kjer je umrl

Danes ob 19.31 sta na Poljanski cesti v Gorenji vasi v občini Gorenja vas - Poljane trčila motorist in avtobus. Po trku je motorista odbilo v globel. Gasilci PGD Škofja Loka, Hotavlje, Gorenja vas in Trebija so kraj nesreče zavarovali in nudili pomoč pri oživljanju motorista, ki pa ni bilo uspešno.

Na motorju so odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine in prenesli truplo iz globeli, poroča uprava za zaščito in reševanje.