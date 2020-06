Po trčenju v zid vozniku (50) ni bilo več pomoči

Malo pred 1.30 je bila policija obveščena o prometni nesreči na cesti med Zagorjem ob Savi in Kotredežem, v kateri je bil udeležen 50-letni motorist.



Po do sedaj znanih podatkih je motorist zaradi prevelike hitrosti pri vožnji v levi ovinek po klancu navzdol izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal levo čez nasprotnosmerno vozišče in trčil v kamnit zid ob cesti. Pri tem je dobil tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.



Policisti nesrečo še preiskujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.