Po trčenju sopotnika izstrelilo iz kabrioleta (FOTO)

Avto je trčil v drevo. FOTO: Gasilska brigada Maribor

Vožnja v soboto se je malo pred 21. uro za tri osebe v naselju Log v občini Ruše končala s hudimi poškodbami.Policija je ugotovila, da je voznik osebnega avtomobila tipa kabriolet okoli 20.45 vozil vozilo s spuščeno streho po lokalni cesti. Ko je po makadamskem vozišču, ki poteka po klancu navzdol, pripeljal v desni nepregledni ovinek, ni vozil po desni strani, ampak je zapeljal preko levega roba vozišča in s sprednjim delom trčil v obcestno drevo.Po trčenju sta voznik in sopotnik spredaj ostala v vozilu (oba sta uporabljala varnostni pas), oba potnika, ki pa nista uporabljala vgrajenih varnostnih pasov, pa je po trčenju vrglo iz vozila.Gasilci Gasilske brigade Maribor so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev, odklopili akumulator, posuli iztekle tekočine in s pomočjo termovizijske kamere pregledali okolico. Reševalci so tri poškodovane osebe, sopotnike v vozilu, prepeljali v UKC Maribor, kjer so ostali na zdravljenju.