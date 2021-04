Po trčenju obležal s hudimi poškodbami

V sredo ob 18.50 se je v Potočah v občini Ajdovščina zgodila prometna nesreča, v kateri je 33-letni voznik osebnega avtomobila pri zavijanju v levo zbil 55-letnega kolesarja, ki je pripeljal nasproti. Po trčenju je kolesar padel na tla in se huje poškodoval (poškodbe po različnih delih telesa). Med vožnjo je kolesar uporabljal zaščitno kolesarsko čelado.

Alkotest negativen

Poleg policistov postaje PP Nova Gorica so posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci ZD Ajdovščina. Ti so poškodovanca oskrbeli in ga odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Oba udeleženca sta bila preizkušena z elektronskim alkotestom in ugotovljeno je bilo, da nista pod vplivom alkohola.



Prometni policisti bodo povzročitelja prometne nesreče kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

