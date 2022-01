Po trčenju kombija in avtomobila dve osebi končali v bolnišnici (FOTO)

Ob 15.27 uri sta na regionalni cesti Radenci–Sveti Jurij ob Ščavnici v Paričjaku v občini Radenci trčili kombinirano in osebno vozilo. Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali pri natovarjanju kombiniranega vozila.

V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Oskrbeli so ju reševalci NMP ZD Gornja Radgona in ju prepeljali v SB Murska Sobota.