Včeraj ob 20.10 sta trčila traktor in kombinirano vozilo v naselju Laze v Tuhinju v občini Kamnik. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, preprečili požar, odstranili izlite nevarne tekočine in preprečili njihovo iztekanje, odklopili akumulatorje, postavili vozilo na kolesa, ga odstranili s cestišča, to očistili ter pomagali policiji, reševalcem NMP in avtovleki.



Ena oseba je bila ukleščena v traktorju, poroča uprava za zaščito in reševanje.