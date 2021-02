Po trčenju ga je odbilo na vozišče

V prometni nesreči, ki se je zgodila v četrtek malo po deveti zvečer na regionalni cesti v Ajdovščini, je umrl 68-letni pešec.



Kot so ugotovili policisti, je 42-letni voznik tovornega vozila oziroma kombija vozil po Vipavski cesti iz Bevkove ulice proti Vipavi. V bližini ene od stanovanjskih hiš je trčil v pešca, ki je hodil ob desni strani vozišča, čeprav je ob levem robu pločnik. Odbilo ga je na vozišče, tam je obležal. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju samem. Vzroka nesreče sta neprilagojena hitrost voznika kombija in nepravilna hoja pešca, ugotavljajo na novogoriški policijski upravi.



Policija je o nesreči obvestila tožilstvo in preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča; ta je odredil sodno obdukcijo. Vozniku kombija so odredili strokovni pregled. Na podlagi vseh ugotovitev bodo zoper njega podali ustrezen ukrep. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče pa pozivajo morebitne očividce oziroma vse, ki bi lahko imeli koristne informacije, naj pokličejo Postajo prometne policije Nova Gorica na (05) 393 41 00, interventno številko policije 113, anonimni telefon 080 1200 ali pišejo na e-naslov: ppp_nova_gorica.pung@policija.si.



V četrtek okoli poldneva v Županjih Njivah pa je za zdaj neznani voznik avtomobila neznane znamke svetlo rdeče barve podrl peško, ki je hodila iz Bistričice proti Stahovici, in jo lažje poškodoval. Za razjasnitev okoliščin policisti naprošajo vse priče dogodka, naj pokličejo na 113 ali Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80. K temu pozivajo tudi voznika.



Nekaj po 14. uri je 27-letna voznica osebnega avtomobila na Šentjernejski cesti pri Veliki Cikavi na prehodu za pešce trčila v 83-letno peško, ki je z njene leve strani pravilno prečkala cesto. Hudo poškodovano so jo reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Policisti bodo po zaključeni preiskavi povzročiteljico ovadili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: