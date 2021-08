Po trčenju eno vozilo zagorelo

Na enega najbolj vročih dni letošnjega poletja so se na slovenskih cestah zgodile številne nesreče, žal t udi take s smrtnim izidom . Približno uro po hudi nesreči na dolenjski avtocesti, v kateri sta umrli dve osebi, se je huda nesreča ob 16.16 zgodila v naselju Leskovica pri Šmartnem v občini Šmartno pri Litiji. Trčila sta voznika osebnih vozil, pri čemer je eno vozilo zagorelo.Do prihoda gasilcev so požar na vozilih omejili udeleženci. Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilih, nudili pomoč vlečni službi ter pomoč policiji pri usmerjanju prometa. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, katerima so do prihoda reševalcev iz Litije pomoč nudili gasilci, poroča uprava za zaščito in reševanje.Ob 15.51 pa se je na Mariborski cesti v Benediktu zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Posredovali so gasilci PGD Benedikt, PGD Gornja Radgona in JZ GB Maribor, ki so iz vozila s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo in pomagali pri oskrbi druge poškodovane osebe. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Obe poškodovani osebi so reševalci prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.