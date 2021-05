Po trčenju eno osebo odpeljal helikopter

Ob 17.35 sta na cesti Izlake–Drtija v občini Zagorje ob Savi trčili osebni vozili.



Gasilci PGD Trbovlje mesto in Zagorje mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ponesrečenca iz vozila, odklopili akumulatorja, nudili pomoč pri prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila, z vpojnim sredstvom posuli po vozišču razlite motorne tekočine, zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč delavcem avtovleke pri nalaganju vozila.



Reševalci nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli. Eno so z reševalnim vozilom prepeljali v trboveljsko bolnišnico, drugo ponesrečeno osebo pa je s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana posadka vojaškega helikopterja z dežurno ekipo brniške helikopterske nujne medicinske pomoči.

